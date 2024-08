Amiga de Pamela López arremetió contra Christian Cueva

"Para mi hermana, aunque suene irrisorio, esto le viene trayendo convicción de que tomó las decisiones correctas, poner límites y cerrar una relación que pudo terminarse antes si no hubiera habido tanta mentira. Es que no te imaginas como (Cueva) juraba que jamás había tenido algo con ella o si es que pasó, fue como algo fortuito, fatuo, y que no había forma de que deje su familia por una mujer", precisó.