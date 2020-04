Alondra García Miró: "Yahaira Plasencia no es mi amiga"

¡Contundente! Alondra García Miró opinó de la reciente transmisión en vivo que realizó Paolo Guerrero junto a Jefferson Farfán. La modelo contó cómo se lleva con "Jeffry", mejor amigo de su pareja, y aclaró que Yahaira Plasencia no es su amiga.

► Mira: Yahaira Plasencia contó cómo pasa la cuarentena junto a Jefferson Farfán

"A ella (Yahaira Plasencia) he tenido la oportunidad de conocerla una vez, no es que somos amigas ni que conversamos, pero sí la conocí una vez, me cayó súper bien, súper linda, súper buena onda, pero no somos amigas para nada, no tengo contacto con ella", declaró Alondra García Miró en enlace con América Hoy.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Yahaira Plasencia preocupada por su futuro laboral: "Me desmotivé muchísimo"