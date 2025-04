Alejandra Baigorria y Said Palao: ¿Cuánto cuesta su luna de miel?

Austin Palao no tuvo mejor idea que dar como regalo de bodas a Alejandra Baigorria y Said Palao un íntimo show frente a todos sus invitados al cantarle su tema "La reina". El cantante urbano emocionó a los esposos, quienes no dudaron en bailar la canción junto a sus amigos y familiares en plena recepción de su matrimonio en Pachacamac.