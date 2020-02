Alejandra Baigorria confirma que terminó su relación con Arturo Caballero.

Alejandra Baigorria confirmó una inesperada noticia que conmocionó a sus miles de seguidores al anunciar el fin de su relación con Arturo Caballero. La modelo comentó que no se casará con el empresario y que ambos terminaron en buenos términos.

"Todo el mundo sabe que ahorita estoy tranquila, soltera, trabajando y llevándonos bien porque no hubo pelea, simplemente temas personales", comentó la integrante de Esto es guerra.Además, acotó que la ruptura de su romance no se debió a ningún ampay. "No, el distanciamiento venía mucho antes, pero son cosas que no tengo por qué explicar, ya que la gente habla y arma su show", sentenció.

