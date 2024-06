"Ahorita me botan": Brunella Horna expuso así al productor de América Hoy

Brunella Horna no se quedó callada cuando el productor de América Hoy la troleó en vivo al poner un audio, donde preguntaba si el azúcar tiene sal. "Papá Armando cuando ya tengas tu hijo, porque estás en proyecto...", dijo y a lo que sus compañeros se quedaron sorprendidos e, incluso, insinuaron que no le renovarían el contrato. "Es una bromita. Ahorita me botan. Yo lo estoy animando, pero no quiere", acotó la modelo.