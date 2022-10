Leslie Shaw dio contundente respuesta al padre de Mario Hart: “Que aconseje a su entorno”

Al respecto del mensaje que ha corrido por todos los medios de espectáculos, la rubia ha tomado la situación con mucha tranquilidad y dejó un contundente mensaje: “Me parece un comentario machista porque como yo porque tengo que darle mérito a un hombre o a una expareja cuando yo soy una mujer que he trabajado, que he hecho teatro, he hecho cine desde muchos años, he estado en MTV desde los 17 años. Conchudo es hablar algo que tú no tienes idea de lo que es la industria musical, entonces no eres nadie para venir a criticarme, y me dio risa porque eso de los cuatro gatos pues ellos tienen más que yo en no tener público”.