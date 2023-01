Alejandra Baigorria prepara próximo viaje con Said Palao: ¿España, Italia o Dubái?

Alejandra Baigorria mostró en redes sociales, a través de unas fotografías y videos, que su romance con Said Palao está mejor que nunca. La empresaria olvidó lo sucedido del año pasado, por un supuesto engaño de su pareja con otra jovencita, y empezó 2023 por todo lo alto.

Como se recuerda, la "Patrona" dejó entrever que cuando ocurrió el incidente entre Said y la modelo, ellos estaban distanciados y pidió respeto por sus decisiones después que la empresaria publicó un romántico video en TikTok previo a Navidad.

"Que juzgue la persona que es perfecta, las que no son perfectas, como todos seres humanos, tenemos que aprender a respetar de que yo no tengo por qué contar todo lo que pasa en mi relación o por qué viaje o no. Simplemente, tengo mis razones y estamos contentos y tranquilos", expresó la combatiente histórica.