Xavi salvó a los Gonzáles de una denuncia internacional

En ese momento, Xavi intervino para salvar a la familia. "Los González pueden tener muchos defectos, pero también tienen muchas virtudes. Cuando estaba en la calle sin un sol, la gente ni me miraba; sin embargo, ellos me recibieron en casa, me dieron un plato de comida, ropa y un techo. La bondad que tiene esta familia no nos puede perjudicar", expresó y a lo que el oficial decidió no denunciarlos.