Xavi rompió en llanto con Macarena: El real Xavi es un fracasado

"Yo me escapé de España por pasarme de listo con gente que no debía y cuando llegué a Perú mi intención era trabajar honestamente. Aquí nadie me conocía y cuando llegué sentí que este era un país perfecto, lleno de oportunidades, para hacer lo que me diera la gana. Ahí precisamente fue cuando nació el gran personaje del profesor Xavi. Me aproveché de mi hija, de la familia que me acogió, de Charo", comenzó diciendo.