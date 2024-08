Vasco Rodríguez se despidió de AFHS: "Benjamín extrañará a todos".

"No, no, la 'Mirada de tiburón' no tuvo nada que ver, fue trabajo meramente de la policía. Era la vida de un inocente o de Benjamín y así que actuaron como debieron hacerlo. Por lo pronto, Benjamín ha muerto y yo también tengo otros proyectos por adelante que quiero priorizar y agradecido siempre por el cariño de la gente", aseveró.