"Yo quería pedirte disculpas por lo que dije de la plata y eso", comenzó diciendo el amigo de Pepe (David Almandoz) y a lo que Lorena se sorprendió, pero terminó aceptando sus disculpas. "También quería decirte que, aunque no me gusta que vivan acá, sí me gusta que estén cerca", agregó Lara en referencia a la casa de Xavi (David Villanueva), quien le alquiló una habitación para que viva con su hija.