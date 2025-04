Tito tildó de 'insensata' a Lorena por donar los muebles Gonzáles

Tito (Laszlo Kovacs) estaba sospechando que Lorena (Virna Flores) estaba escondiendo algo sobre los muebles de la casa Gonzáles. Lo que no imaginó es la verdad que escucharía de su esposa. "Doné los muebles viejos a los Traperos de Patatus", dijo. "Qué has hecho insensata. No puede ser", respondió el mejor amigo de Pepe.