Tito se arrepintió de casarse con Lorena: "Por idiota"

Maripaz (Adriana Campos Salazar) busco a Tito para decirle sus inquietudes por sus estudios universitarios, pues primero debe asistir a una academia para prepararse. La joven le aseguró que escogería la más barata para que pueda pagarla; sin embargo, el mejor amigo de Pepe le dejó en claro que no se preocupe por el dinero. "Por supuesto que sí (voy a poder pagarla) Tendré que trabajar el doble o hasta el triple, no me importa mi hijita lo vale", pensó mientras la abrazaba.