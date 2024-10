Tito (Laszlo Kovacs) no se quedó tranquilo cuando se enteró de que Maximiliano (Gonzalo Revoredo) le regaló una pulsera a Maripaz (Adriana Campos Salazar) por su cumpleaños y le reclamó a Lorena (Virna Flores). El amigo de Pepe no pudo contener su molestia con su pareja por hacerle llegar el obsequio de su ex a su hija.