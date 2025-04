Tito quedará en shock con terrible confesión de Lorena (AVANCE)

"Ni me toques. No sé nada de ti en toda la noche y sales tan campante de la ducha como si no pasar nada (¿no te llegó mi mensaje?) 'no me esperes, ya vuelvo' no dice nada. ¿Dónde estás?, ¿qué estás haciendo?, ¿a qué hora vienes? Tú así tan campante y yo pensando que te había pasado algo. No entiendes", exclamó furiosa.