Teresa romperá en llanto con Olinda por su video íntimo (AVANCE)

Teresa (Magdyel Ugaz) no podrá dejar atrás la verguenza que le ocasionó la filtración de su video íntimo con Gaspar (Alejandro Villagomez) y romperá en llanto con Olinda (Nidia Bermejo), quien no dudará en consolarla en este momento difícil. "No puedo con esto que tengo atracado en mi pecho. Es horrible", exclamará la hija de don Gil.