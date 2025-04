Teresa estalló contra Lorena por "sabotear" fiesta de don Gil

"Con moderación", exclamó la madre de Maripaz y a lo que Teresita se molestó. "¿Qué pasa?, ¿no te gusta nuestra celebración?, ¿te parece inconsciente? (Teresa, yo no he dicho eso) bueno, yo sé leer muy bien los sub textos", dijo y a lo que Tito le pidió que no siga discutiendo.