Salvador puso nerviosa a July con pregunta sobre Cristóbal

Cristóbal se burló de la locura de amor de Jimmy por Alessia al irse hasta china y Teresita (Magdyel Ugaz) no dudó en ponerlo en su sitio. "Mira vampiro sacavueltero, me vas a cambiar ese tono irónico ya, al referirte a la locura de amor de mi sobrino. Nosotros, los Gonzáles, somos capaz de todo por la gente que amamos, no como otros que no saben valorar el amor de verdad", dijo sin importarle tener a July a su costado.