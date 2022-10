Rafaella se molestó con Francesca por querer separarla de Pepe

Francesca (Yvonne Frayssinet) se enteró que Rafaella (Bárbara Cayo) se casará sí o sí con Pepe. Le matriarca se molestó porque su hija tomará una decisión precipitada sobre su vida sentimental, pues el mayor de los Gonzales no tiene nada por ofrecerle.

Sin embargo, Rafaella reveló que es feliz, no le interesa el qué dirán y contraerá nupcias porque se siente segura con él. A pesar de sus confesiones, Francesca no tomó importancia y volvió a aclarar que Pepe no está a altura de ella.