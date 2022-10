Rafaella murió y Pepe protagonizó dramática escena

Y es así como la madre de Rafaella le dio la noticia a Pepe (David Almandoz): “Tenemos que ser muy fuertes Pepe, el doctor me ha dicho que ya no hay nada que hacer, yo como su madre he autorizado que la desconecten. No nos dan esperanzas, solo respiras por medios mecánicos (…) Rafaella ya no está con nosotros, mientras conversábamos Rafaella murió”.