Olinda renunció a la herencia de Gilberto: "Solo quiero tu amor"

Olinda (Nidia Bermejo) le dejó en claro a don Gilberto (Gustavo Bueno) que ella no está con él por interés o para quedarse con la casa. "Acepto que me ganó la avaricia, pero ahora ya estoy arrepentida. Yo no estoy contigo ni por tu casa ni por tu bodega. El día que tú no estés ni toda la plata del mundo me va a hacer más feliz como cuando estoy contigo. Te advierto que no quiero nada de tus cosas. Solamente quiero tu amor", dijo y a lo que don Gil se quedó más tranquilo.