Olinda hizo sentir mal a Teresa tras descubrir mentira: "¿Tanto me odias?"

Olinda (Nidia Bermejo) hizo sentir mal a Teresa (Magdyel Ugaz) al ver que malogró el avioncito de papel que le hizo a su hijo. "¿Por qué le mientes a su hijo? Vi como destruías el avión. ¿Tanto me odias que prefieres que tu hijo se quede sin su juguete? Entiendo que me tengas cólera y que no confíes en mí, pero que destruyas algo solo porque yo lo hice con mis manos, esto es demasiado", dijo y a lo que Teresita se quedó sin palabras.