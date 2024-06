Olinda expondrá el mayor secreto de Charo y Xavi (AVANCE)

Olinda (Nidia Bermejo) no podrá controlar sus impulsos al ver a Xavi (David Villanueva) en la casa de los Gonzáles y expondrá su mayor secreto con Charo (Mónica Sánchez). La novia de don Gil tratará de no ser chismosa, pero no soportará tener la boca cerrada frente a Koky. "Charo y el profesor Xavi se chaparon en el parque", exclamará.