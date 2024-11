Olinda confesó entre lágrimas a don Gil sus deseos de ser madre

Don Gilberto (Gustavo Bueno) se sorprendió al saber que Olinda (Nidia Bermejo) quería ser mamá. La joven de Chalhuanca confesó que ver a Jimmy sufriendo por Alessia despertó en ella un instinto maternal. "Yo lo sentí y quizás en todo este tiempo me he estado negando la posibilidad de poder ser mamá. Me emociona querer confesártelo", dijo entre lágrimas.