"No siento nada por ti": Cristóbal despreciará a Laia por July (AVANCE)

Laia (Alex Béjar) quedará totalmente desencajada por la contundente aclaración de Cristóbal (Franco Pennano) por el amor de July (Guadalupe Farfán). "Laia creo que no estás entendiendo. Yo no siento nada por ti, no me atraes. Estoy perdidamente enamorado de July y es la única mujer con la que quiero estar", le expresó Montalbán a la chef española.