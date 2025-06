Miguel Ignacio minimizó a Francesca frente a Leonardo

Miguel Ignacio se topó con Angelita y su reacción no pasó desapercibida. Con el rostro desencajado y lleno de asombro, el empresario no supo cómo procesar la posibilidad de que esa niña pudiera ser su hija. Fue Leonardo quien no aguantó más y decidió hablar. En una escena cargada de tensión, se atrevió a decir que el empresario no tuvo nada que ver con la concepción de la niña.