Miguel Ignacio humillará a Cristóbal con prueba (AVANCE)

Salvador buscó a Cristóbal para agradecerle con un fuerte abrazo por salvarle la vida a su enamorada July. Este gesto sorprendió a Félix (Carlos Solano), quien no dudó en acercarse a Salva para contarle que no debería estar tan tranquilo ya que con un beso en la piscina inició el romance entre Montalbán y Julia. "No le agradezcas mucho. Fue con una respiración boca a boca que ellos se han enamorado", comentó.