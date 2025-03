Miguel Ignacio estafará a Antonia (AVANCE)

Miguel Ignacio escuchó los gritos de Francesca y Juana, por lo que no dudó en salir de su oficina. El empresario no dudó en defender a la prima de Olinda de la popular 'Noni', quien intentó botarla nuevamente de la corporación. "La señorita Zapallal es mi nueva asistente personal. (No lo voy a permitir) por favor, Francesca, tú sabes que el CEO de la corporación tiene la última palabra. No insistas", sentenció.