Melania Urbina resaltó a Guadalupe Farfán como July en AFHS

“(Ahora, vimos a Guadalupe Farfán, que es el personaje de July. La vimos totalmente como vida, mar de llantos cuando se acercó contigo) Lindo, me ha emocionado a mí también, porque yo le he visto la serie en esta segunda parte la he visto, hace un personaje muy lindo, muy importante, y jamás me imaginé que se iba a emocionar tanto, que era fanática, bueno, no es raro saber que era fanática de AFHS porque mucha gente lo ha sido y ella era muy chiquita ¿No? Entonces, no, me ha emocionado mucho. Me conmovió demasiado verla, no sé, con ese brillo de los ojos y con esa ilusión de vernos a los sectores de la de la primera parte ¿No? Entonces ha sido muy lindo, muy lindo abrazarla, conocerla y que haya venido temprano para conocer, no sabe más demasiado tierno”