"Me manipuló y siento rabia": Charo se arrepintió de amar a Xavi

"Soy tan estúpida. Otra vez me pasó. Lo di todo por nada. Cómo pude ser tan ciega", comenzó diciendo envuelta en llanto y a lo que Teresita (Magdyel Ugaz) trató de consolarla, señalando que todo fue culpa del profesor. "No, solo me manipuló, ¿para darse un gusto?, ¿para meterme en la cama? Yo lo quería llevar a conocer a mi Grace", agregó.