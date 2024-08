Maximiliano intentó despedir a Lorena, pero todo salió mal

Francesca (Yvonne Frayssinet) ordenó a Maximiliano (Gonzalo Revoredo) despedir a Lorena (Virna Flores) de la corporación. El empresario se reunió con su pareja en su oficina y comenzó a halagarla para que no se sienta mal. Cuando estaba punto de echarla, ella le aseguró que sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, creyó que sus propuestas estaban mal y tenía que reformularlas. Max no pudo contradecirla y no le despidió.