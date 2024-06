Maripaz terminó con Valentino para siempre: “Mejor como amigos”

“(Y ahora ¿en qué quedamos?) Eh, Valentino, yo te tengo un montón de cariño y siempre nos hemos llevado muy bien y nos matamos de risa juntos (Pero, ya no te muevo el bobo) Yo creo que estaríamos mejor como amigos (Creo que es lo mejor) No te culpo si me odias (…) Gracias por entenderme”, expresó la ojiverde hacia el jovencito que se mostró resignado con la decisión.