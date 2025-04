¿Maripaz se arrepintió de terminar con Valentino?

La hija de Tito le dejó en claro que eso no es posible e intentó irse del parque, asegurando que no quiere perder más el tiempo. Sin embargo, Valentino la detuvo y quiso pedirle explicaciones. "Valentino, no lo hagas más difícil. No hiciste nada malo, no te culpes por algo que no puedes cambiar", dijo Maripaz.