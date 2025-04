Maripaz reclamó a July: "Eso no se le hace a una amiga"

"No hay nada que explicar. Yo entendí todo. Mi mamá no les cae bien, la odian, mi papá les parece un idiota y a mí no me quieren ni les importo porque quieren verme muerta. ¿Por qué te prestaste para esa burla, July? Los actores tienen que leer todo el guion, no solamente a sus escenas... No te creo nada, July. Déjame decirte 2 cosas. La primera es que eso no se le hace una amiga. Y segundo, déjame decirte que actúas bien feo, dedícate otra cosa", sentenció la hija de Tito.