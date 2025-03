Maripaz quedó aterrada por noche de pasión de Teresa y Gaspar

Gaspar se emocionó cuando recibió un mensaje de Joel desde China y no dudó en despertar a Teresa para que vean las fotos juntos. Lo que no imaginó es que su esposa encontraría la foto sensual de Greta (Fiorella Florez) que le tomó con su celular. Esto ocasionó la furia de la tía de Jimmy y no dudó en botarlo de su cuarto. Además, lo arrastró por la casa.