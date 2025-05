Maripaz culpó a Lorena por no ingresar a la universidad

Lorena (Virna Flores) y Tito quisieron consolar a Maripaz (Adriana Campos Salazar) tras verla llorar por no ingresar a la universidad. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa con su actitud, pues ella estalló contra su madre al culparla por no aprobar el examen. "No estoy triste. Estoy frustrada porque no ingresé por tu culpa", comenzó diciendo.