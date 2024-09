Maripaz (Adriana Campos Salazar) estalló contra Valentino (Gabriel Meneses) al sentir que no la estaba ayudando al contarle de su expulsión. El joven quiso consolarla al asegurarle que el colegio no lo es todo, pero ella lo choteó. "Tus consejos monces no me sirven para nada", exclamó molesta y lo dejó solo.