Macarena reveló por qué no regresó a casa de Francesca

La rubia en ese momento le contó a su gran amigo por qué no desea regresar a vivir a las Nuevas Lomas: “Yo estoy bien así, Joel; y por favor, te agradecería que no les cuentes nada, que no les digas quién soy, ni dónde vivo, ni dónde estoy, ni nada, por favor (¿Y por qué, pe?) Porque estoy bien así, me siento bien, sin reproches (Bueno, está bien, si tú lo dices, yo no voy a decir nada, está bien)”.