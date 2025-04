Macarena cacheteó de la peor manera a Joel por su infidelidad

Koky se sorprendió al ver a Diego (Giovanni Ciccia) en la puerta de la mansión con una maleta y le preguntó si se iba de viaje. El chef le aseguró que se iba porque no toleraba más a Francesca. Si bien, el ex de Charo intentó detenerlo, luego le lanzó una advertencia. "Le estás declarando la guerra a Francesca", expresó, pero el papá de Alessia no le hizo caso y se fue.