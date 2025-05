Lucero colapsó tras el desgarrador encuentro con Cristóbal y July

July y Lucero llegaron juntas a 'La cárcel del sabor' y se toparon con Cristóbal. July, visiblemente incómoda, no dudó en expresar su desagrado hacia su ex frente a Lucero. "El de ahí es mi ex. Tiene cara de patán, te apuesto lo que quieras que ni siquiera me va a mirar", comentó la enfermera.