Lorena se convirtió en ‘datera’ de micros

Sin embargo, sacó a relucir sus prejuicios y le explicó a Tito que ese no podía ser su próximo trabajo pues mucho esfuerzo le había costado su carrera universitaria: “¿Pretendes que yo haga eso? (Sí, es relajado y no necesitas experiencia) Tito, te agradezco muchísimo, pero la verdad no me he pasado cinco años de mi vida estudiando una carrera para terminar de ‘datera’, no es para mí (Yo sé Lorena, es algo temporal, hasta que consigas algo mejor)”.