Lorena quedó asqueada por flatulencia de Tito

Lorena (Virna Flores) no aguantó más y le confesó a Tito (Laszlo Kovacs) que no puede seguir viviendo en la azotea de la casa de los Gonzáles. Todo comenzó cuando el mejor amigo de Pepe se tiró un gas mientras estaban en la cama y casi la ahoga. Si bien, él le pidió disculpas, ella no resistió más y le reveló todo lo que ya no aguanta de estar en el 'cuartucho'.