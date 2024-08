Lorena lloró por gesto de Tito tras traición de Maximiliano.

Maripaz (Adriana Campos Salazar) se sorprendió al ver a Lorena afuera de su colegio con todas sus maletas. Lo que nunca imaginó es que había terminado su relación con Maximiliano. "¿Qué pasó?", exclamó Maripaz. "Terminé con Max", respondió Lorena y a lo que su hija fingió que lamentaba su situación. "Es en serio", replicó su madre. En ese momento, la joven le confesó que no le caía muy bien su pareja. "Lo siento, lo que pasa es que había algo en él que no me cerraba", dijo.