Lorena encaró a Tito por ocultarle su casi matrimonio con Liliana

Lorena (Virna Flores) no dudó en buscar a Tito (Laszlo Kovacs) para encararlo por no contarle que casi se casa con Liliana. (Pierina Carcelén). Luego de enterarse del pasado amoroso del padre de su hija, la rulosa subió a la azotea para preguntarle a su actual esposo el porqué no le confesó que mantuvo una relación sentimental con la secretaria y que llegaron hasta el altar.