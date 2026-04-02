Lorena avergonzó públicamente a Tito tras pregunta de Alessia

El gerente de finanzas se sorprendió y le recalcó que no sabía de lo que estaba hablando. "No te hagas el inocente que sabes perfectamente lo que estás haciendo. Primero el chocolatito, luego las rosas, me lanzas miraditas, sonrisitas. Yo lo dejé pasar porque pensé que era una cordialidad de tu parte. Pero yahoy tener el descaro de ir desde temprano a Las Nuevas Lomas solo para verme, eso no lo voy a tolerar", añadió la madre de Maripaz.