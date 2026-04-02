Lorena avergonzó públicamente a Tito tras pregunta de Alessia

Alessia (Karime Scander) disfrutaba del desayuno clásico con los Gonzáles, pero se preocupó al no ver a su tía Macarena (María Grazia Gamarra) ni a Joel (Erick Elera) compartiendo la mesa con todos, por lo que preguntó cuál era el paradero de la parejita.
"Han salido temprano, pero no sé a dónde (Ay, seguro se fueron a desayunar algo rico)", dijeron Félix (Carlos Solano) y Maripaz (Adriana Campos Salazar), y en ese momento Lorena (Virna Flores) no dudó en soltar un golpe bajo para Tito (Laszlo Kovacs): "Ay qué lindo debe ser que le inviten a desayunar a uno".
El microbusero decidió defenderse ante la familia: "Amor, pero ¿por qué te quejas? Nosotros siempre desayunamos en la calle", y la novia de Jimmy (Jorge Guerra) se sorprendió: "Ay, ¿en serio? Qué lindo ¿Algún restaurante cerca que recomienden?".
Automáticamente Lorena respondió de manera burlona: "No, él se refiere a la calle literalmente. Sacamos el pan con torreja y me lo hace comer en la calle más contaminada de Lima y todo sabe a humo de carro (Sí, pero bien que repites) Ay, no tienes que anda revelando eso".
Al escuchar eso, Mapi se puso muy nervioso y buscó la manera de hacer callar a su papá: "Ya, papá, no quiero comer ¿no quieres comer?".
Maripaz tuvo la oportunidad de conversar con Tito y le suplicó que no siga molesto con su mamá por lo que le dijo. La joven le pidió a su padre que olvide la humillación que le hizo Lore; sin embargo, él le aclaró el porqué no puede pasar por alto lo sucedido.
"Es que no fueron las palabras, fue cómo lo dijo. Le salió de adentro, es lo que ella realmente siente. Maripaz, tú eres mi hija y eso nunca va a cambiar, pero es obvio tu mamá no es feliz en este matrimonio. Tenemos casi un año y no la veo contenta, ella siempre quiere más", expresó y a lo que Mapi le suplicó que no se separen.
Tito se subió a su micro para llorar desconsoladamente luego de que Lorena lo humillara de la peor manera. El mejor amigo de Pepe quedó destruido y consideró que su esposa nunca lo quiso.
"Tú sabías quién era cuando decidiste casarte conmigo, pero tú nunca me quisiste Lorena, siempre fui poca cosa para ti", exclamó envuelta en llanto.
Juan Pablo (Fernando Niño) no imaginó tremendo escándalo que le haría Lorena al asegurar que la acosa en el trabajo. La esposa de Tito entró furiosa a la oficina del argentino para encararlo por sus constantes coqueteos, a pesar de saber que es una mujer casada. "Puedes dejar de acosarme tan descaradamente", comenzó exclamando.
El gerente de finanzas se sorprendió y le recalcó que no sabía de lo que estaba hablando. "No te hagas el inocente que sabes perfectamente lo que estás haciendo. Primero el chocolatito, luego las rosas, me lanzas miraditas, sonrisitas. Yo lo dejé pasar porque pensé que era una cordialidad de tu parte. Pero yahoy tener el descaro de ir desde temprano a Las Nuevas Lomas solo para verme, eso no lo voy a tolerar", añadió la madre de Maripaz.