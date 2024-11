Lola rogó a Jimmy que sea su enamorado por esta insólita razón

"Me dijo que los amigos no se ven todos los días ni salen a cada rato y me amenazó con no salir nunca más ni verte. Para que mi papá no me prohibiera salir nunca más, yo le tuve que decir que somos enamorados. (Pero tú y yo no somos enamorados, Lola) Sí, pero eso lo sabes tú y lo sé yo, y no lo tiene por qué saber mi papá", agregó Lola.