Lola regresará por Jimmy ¿y se enfrentará a Alessia? (AVANCE)

Jimmy no pudo más con sus sentimientos y ha preferido ser totalmente sincero con Lola, por lo que la buscó para explicarle que no pueden seguir juntos como una pareja: "Lola, tengo que ser sincero con mis sentimientos. Te agradezco, porque tú llegaste en una etapa muy complicada en mi vida y poco a poco me ayudaste a salir de ese mal momento. Tengo la cabeza hecha un lío".