Laia suplicó a July que termine con Cristóbal: "Algo malo le va a pasar"

"No he venido a pelear. He venido de hablar contigo de mujer a mujer", comenzó diciendo la joven chef y a lo que la sobrina de Charo le dejó en claro que ama a su pareja como para dejarlo ir. "Cánsate, Laia. Cristóbal y yo estamos juntos, nos amamos y nada ni nadie nos va a separar", dijo molesta.