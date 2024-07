Laia se desgraciará con Alessia para recuperar a 'Bombillo' (AVANCE)

Cristóbal (Franco Pennano) buscó al responsable de la foto de su beso con Laia, tras el fuerte reclamo de Alessia y así lo encontró en la cocina del Francesca's. “Yo no vi ningún beso (Si lo viste y no solo lo viste, también nos tomaste una foto y se la mandaste a Alessia ¿no?) Está bien, fui yo, discúlpame Cristóbal, no pensé que te iba a molestar”, respondió Bombillo.