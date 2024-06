Laia puso en aprietos a Jimmy: "Me importa lo que piensas"

Jimmy (Jorge Guerra) expresó su desacuerdo con Laia (Alex Béjar) por haber humillado a Alessia tras ganarle en la batalla. La española se defendió y aseguró que no es la mala de película. Además, lo sorprendió con una frase. "Sé que todos piensan que soy la mala de la película. El único que me importa lo que piensa eres tú. Eres mi único amigo y no quiero que pienses que soy la mala", dijo.